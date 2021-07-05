İstanbul’da ’yasa dışı bahis’ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 41 cep telefonu, 30 Sim Kart, 4 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 hafıza kartı, 1 DWR cihazı, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör, bu silahlara ait çeşitli çapta 90 fişek, 2 Pos cihazı, 24 tane üçüncü kişilere ait kimlik belgesi, biri sahte olmak üzere üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş 4 sürücü belgesi, 1 adet “Polis Basın” ibareli kart, farklı bankalara ait 390 para kartı, 1.060 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 2 adet para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 14 bin 70 lira, 2 bin 10 Avro ve 200 dolar para ele geçirildi.Yakalanan bahis şebekesi üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi.