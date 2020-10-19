İstanbul’da yasa dışı silah imalathanesine baskın: 3 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, kurdukları fabrikada tabanca kalıplarıyla kaçak silah ürettikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda binlerce silah gövdesi ve silah namlusu ile silah kalıpları ve parçalar ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, silah imalatı için kurulan fabrikada gerçeğini aratmayan tabancaların seri üretiminin yapıldığı görüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 650 adet kurusıkı mermisi, 18 adet silah sürgüsü, bin 750 adet açık namlu, bin 80 adet kapalı namlu, bin 590 adet tabanca gövdesi, 280 adet şarjör, 9 CNC cihazı, 1 enjeksiyon makinesi, 1 kalıp döküm ve torna makinası, 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği ve çok sayıda şarjör ile sürgü kalıbı ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.C.Z., M.B. ve C.Z. adlı 3 kişi, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.