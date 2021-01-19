İstanbul’da yasadışı sanal bahis operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da yıl başından bu yana düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda 26 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyeri ile araçlarında yapılan aramalarda, 33 cep telefonu, 34 sim kart ve 1 hafıza kartı, 2 bilgisayar ve 2 hard disk, 1 banka kartı, 3 ruhsatsız tabanca ve silaha ait fişek ele geçirildi. Baskınlarda, yasadışı bahis ve şans oyunlarından elde edildiği değerlendirilen 105 bin 700 lira paraya da el konulduğu duyuruldu.Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine konuldu.