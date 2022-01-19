İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada sürücülerin alkollü olup olmadığı alkolmetre ile ölçüldü.