İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ yapıldı

İstanbul genelinde ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Helikopter destekli yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 348 şahıs ile 105 yoklama kaçağı yakalanırken, 27 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’un 39 ilçesinde aynı anda gerçekleştirilen ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’na İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bin 252 personel katıldı.

154 noktada gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan uygulamada 89 bin 545 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 348 şahıs ve 105 yoklama kaçağı yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 27 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 215 adet fişek, 17 bin 917 gram uyuşturucu madde, 3 bin 332 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 44 bin 567 Türk Lirası, bin 582 Amerikan Doları ve 175 Euro ele geçirildi.

Trafikte kontrol edilen 12 bin 517 araç ve 128 motosiklet içerisinden 629 araç ve motosiklete işlem yapılırken, 23 araç trafikten men edildi. Bu işlemler sonucunda ise 120 bin 342 Türk Lirası para cezası uygulandı.