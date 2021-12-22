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İstanbul’da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi

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İstanbul’da birçok ilçede umuma açık eğlence mekanlarına yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul’da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi

İstanbul’da birçok ilçede umuma açık eğlence mekanlarına yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi gerçekleştirildi.

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Ülke genelinde sahte alkole bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da birçok ilçede eş zamanlı denetim yapıldı. Ataşehir’de 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanlarında ‘cahte alkol uygulaması’ düzenlendi. İlçe genelinde bulunan umuma açık eğlence mekanlarında iş yeri ruhsatları, kimlik kontrolleri ve sahte alkol denetimleri yapıldı. Polis ekipleri, iş yeri sahiplerine sahte alkol konusunda bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

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