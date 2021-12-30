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İstanbul’da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması

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İstanbul’da yılbaşı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın son Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan araçlar narkotik köpeğiyle didik didik arandı.

İstanbul’da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması
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İstanbul’da yılbaşı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın son Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan araçlar narkotik köpeğiyle didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde 2021’in son Yeditepe Huzur Uygulamasını gerçekleştirdi. Taksim’de yılbaşına 1 gün kala gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda polis ekibi yer görev aldı.

‘Kanıt’ da uygulamada yerini aldı

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Yılın son uygulamasına hassas burunlu narkotik köpeği Kanıt da katıldı. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

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