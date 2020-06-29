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İstanbul’daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

İSTANBUL’UN ÇEŞİTLİ İLÇELERİNDEKİ ASKER UĞURLAMALARINDA TÜNELLERİ TRAFİĞE KAPATIP TABANCALARLA HAVAYA ATEŞ AÇAN, YOL KESEREK “DRİFT” YAPAN VE PATİNAJ ÇEKEN 14 MAGANDA, SİVİL TRAFİK POLİSİ TARAFINDAN YAKALANDI.

İstanbul’daki asker uğurlamalarında terör estiren 14 kişi yakalandı

İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki asker uğurlamalarında tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açan, yol keserek “drift” yapan ve patinaj çeken 14 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Ehliyetlerine el konulan, 8 aracın trafikten men edildiği ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 41 bin 340 lira, Karayolları Trafik Kanunundaki ilgili maddeler gereği de çok miktarda para cezası kesildi.

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