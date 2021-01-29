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İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada ’terörizmin finansmanı suçları’ kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

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İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada ’terörizmin finansmanı suçları’ kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 25 Ocak’ta düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY’nin mali yapısına destek sağladıkları iddiasıyla aranan örgüt üyesi 31 şüpheli yakalanmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki sorguları tamamlanan 31 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ/PDY üyelerinden 27’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, örgüt üyesi 4 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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