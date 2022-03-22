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İstanbul’daki operasyonlarda 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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İstanbul’da yılbaşından bu yana 7 ilçede akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, piyasaya sürülmeye hazır 214 bin 300 litre ’10 numara yağ’ ele geçirildi.

İstanbul’daki operasyonlarda 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İstanbul’da yılbaşından bu yana 7 ilçede akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, piyasaya sürülmeye hazır 214 bin 300 litre ’10 numara yağ’ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 21 Mart tarihleri arasında Tuzla, Ataşehir, Pendik, Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar ilçelerinde kaçak akaryakıtların piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı. İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 7 ayrı ilçede 13 farklı adrese operasyon düzenledi. Aralıklarla yapılan operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince adreslerde yapılan baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette toplam 214 bin 300 litre kaçak "10 Numara Yağ" ve kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 9 araç ele geçirildi.

Ara operasyonlarla birlikte bugüne kadar gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan 16 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

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