İstanbul’daki otobüs kazasını anlatan yolcu: “Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım”

Kuzey Çevre Otoyolu’nda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı kazayı anlatan yolcu Hüseyin Çömez, “Çok ani gelişti. Araç kontrolünü kaybetti, kara saplandık. Kemer sayesinde çıkabildim kazadan. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım. Yolcuların çoğu fırladı” dedi.

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü ve 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 yolcu yaralanmıştı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavisi sürüyor. Otobüste yolcu olarak bulunan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 24 yaşındaki öğretmen Hüseyin Çömez, kazayı anlattı. Çömez, “Çok ani gelişti, çok net hatırlamıyorum. Araç kontrolünü kaybetti, kara saplandık” dedi.

“Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım, yolcuların çoğu fırladı”

Esenler’den Bursa’ya gitmek için otobüse bindiğini belirten Çömez, “Sırt bölgemde biraz ağrı var. Kemer sayesinde çıkabildim kazadan. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım. Yolcuların çoğu fırladı. Kemer takanlarla birlikte inebildik araçtan, 3-4 kişi vardı. Diğer yolcuların durumu biraz daha ağırdı” diye konuştu.