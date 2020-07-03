İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 56 tutuklama

İstanbul’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 59 şüpheliden 56’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamuoyunda ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Üsküdar ve Ümraniye merkezli olmak üzere 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda yakalanan 59 şüphelinin emniyetteki sorguları dün sona erdi. Emniyetten adli makamlara sevk edilen 59 kişiden 56’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.