İstanbul’dan gelerek Sakarya’daki kuyumcuları dolandırdılar

İstanbul’dan Sakarya’ya gelen ve kuyumculara gerçek altınla gümüş karışımı olan sahte altınları satarak dolandırıcılık yapan 2’si kadın toplam 4 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Satmaya hazır oldukları sahte altınlar ve sattıkları sahte altınlardan elde ettikleri 20 bin 840 lira ile yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Sakarya’ya gelen 2’si kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli altın ve gümüş karışımı olan sahte altınları Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde bulunan 4 kuyumcuda bozdurdu. Kuyumcuların yaptıkları zımpara işleminden geçen sahte altınların, işleme kısmında yapılan incelemeler esnasında sahte olduğu ortaya çıktı.

Kuyumcular birbirlerini uyardı

Atölyelerde altınların sahte olduğunu tespit eden kuyumcular, WhatsApp gurubundan dolandırıcılara karşı meslektaşlarını uyardı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kameraları incelemeleri sonrasında ekipler, şüphelilerin 36 yaşındaki C.K., 38 yaşındaki H.Y. ile 34 yaşındaki H.İ. (kadın) ve 21 yaşındaki G.A. (kadın) olduğunu belirledi. Ekipler, kent merkezindeki sarrafların çevresinde önlemlerini alarak şüphelileri altın bozdurmak için geldikleri kuyumcu dükkanlarının yakınında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında 2’si kadın 2’si erkek toplam 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

6 sahte altın ve 20 bin 840 lira para ele geçirildi

Öte yandan, şüphelilerin üzerlerinde ve PTS kayıtlarından yeri belirlenen araçlarında yapılan aramalarda 6 sahte altın ve kuyumculardan aldıkları 20 bin 840 lira ile yarım altın ele geçirildi. Şahısların, sahte altınları bozdurdukları anlar kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kadın ve erkekli 2 ayrı gruba ayrılarak kuyumcuya girmesi ve altınları bozdurması yer alıyor.