İstanbul’un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6’sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu öğrenildi.
İstanbul’un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6’sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu öğrenildi.
İstanbul’un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6’sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu öğrenildi.
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