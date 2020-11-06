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İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada

ŞİŞLİ’DE ALACAKLI OLDUKLARI İNŞAAT ŞİRKETİNE GELEN BABA VE OĞLUNUN KAVGA ETTİKLERİ ŞİRKET SAHİBİ DEDE VE TORUNUNU ÖNCE DARP ARDINDAN DA SİLAHLA KURŞUN YAĞMURUNA TUTARAK YARALADIĞI DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada

Şişli’de alacaklı oldukları inşaat şirketine gelen baba ve oğlunun kavga ettikleri şirket sahibi dede ve torununu önce darp ardından da silahla kurşun yağmuruna tutarak yaraladığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda kimliği belirsiz baba ve oğlu, alacaklı oldukları Celal S.(70) ve torunu Celal Ö.’nin (22) inşaat şirketine geldi. Taraflar burada alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, dede ve torunun darp etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan baba ve oğul tabancalarla ateş açtıkları Celal S. ve Celal Ö.’yü kurşun yağmuruna tutarak yaraladı. Saldırının ardından şahıslar ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Dehşet anları kamerada

Görüntülerde, inşaat şirketinde başlayan kavga dışarıya taşıyor. Dışarıda tekme ve yumruklu kavganın ardından baba ve oğul eve gidip silah alıyor. Bir süre gelen şahıslar dede ve torununa ateş açıyor. Yere düşen dede ve torun kanlar içerisinde kalıyor. Saldırganlar ise kaçarak uzaklaşıyor.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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