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İstiklal Caddesi’nde kar yoğunluğu

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İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sırasında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında yoğunluk yaşandı. İstiklal’e gelen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkarttı.

İstiklal Caddesi’nde kar yoğunluğu
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İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sırasında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında yoğunluk yaşandı. İstiklal’e gelen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkarttı.

İstanbul’u günlerdir etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde ise yoğunluk yaşandı. Kar yağışıyla birlikte sokağa çıkan yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesine çıkarak bol bol fotoğraf çektirdi. Caddede dikkat çeken bir yoğunluk yaşanırken, yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkarttı.

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