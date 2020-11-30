İstiklal Caddesi’nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

İstanbul İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri, maske ile sigara denetimi yaptı. Maskesiz ve sigara içen vatandaşlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş ceza yememek için telefonla konuştuğunu iddia ederken, sigara içerken görüntülenen bir kişi de çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi.
Bir vatandaş ceza yememek için telefonla konuştuğunu iddia etti. Sigara içerken görüntülenen bir kişi de çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi.Öte yandan, ekipler İstiklal Caddesi’ndeki restoran ve kafelerin müşteri alıp almadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi.