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İstiklal Caddesi’nde yoğunluk

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Bayramın ikinci gününde Taksim’de yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan İstiklal Caddesi’nde maskesiz ve mesafesiz insan kalabalığı dikkat çekti.

İstiklal Caddesi’nde yoğunluk
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Bayramın ikinci gününde Taksim’de yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan İstiklal Caddesi’nde maskesiz ve mesafesiz insan kalabalığı dikkat çekti.

İstanbul’da bayramın ilk günü sakin geçerken ikinci günü sokaklar doldu taştı. İstanbul’un göz bebeği olan Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi kalabalığıyla dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan cadde, pandemi kurallarına uyulmaması dikkat çekti. Nostaljik tramvayda fotoğraf çekilen turistler tramavaya yoğun ilgi gösterdi. İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık sebebi ile nostaljik tramvay ilerlemekte güçlük çekti.
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