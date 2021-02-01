İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
YORUM EKLE