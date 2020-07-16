İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında bir karar daha çıktı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hü

İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında bir karar daha çıktı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.