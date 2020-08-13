İstinaf Mahkemesi’nden 2 kişinin öldüğü tekne faciası davasında karar

Beylikdüzü’nde denize açıldıktan sonra alabora olan teknedeki 2 kişinin ölümüne ilişkin davada tekne sahibi hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası onandı.
Yerel mahkemenin kararına onama
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delilerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti. Eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tiplerine uygun olduğu kaydedilerek istinaf başvurularının esastan reddine hükmedildi. Oy birliğiyle alınan kararla birlikte sanık Yılmaz Badur hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.