İstinaf Mahkemesi’nden, Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun 5 yıllık hapis cezasına onama

İstinaf Mahkemesi, Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aldığı 5 yıllık hapis cezasını onadı.
Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararında hukuka aykırılığın olmadığını belirten Ceza Dairesi, istinaf başvurusunun esastan reddine hükmetti. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin kararı onanmış oldu.Dosyanın geldiği aşamayı dikkate alan daire, ’konutunu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin hürriyeti kısıtlayıcı niteliğini göz önünde bulundurarak yerel mahkemenin verdiği ‘ev hapsi’ kararını kaldırdı. Gurbanoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmeden daire, sanık hakkında İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklinde adli kontrol kararı verdi.