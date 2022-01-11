İstinaf Mahkemesi’nden oyuncu Ahmet Kural’ın hapis cezasına onama

İstinaf Mahkemesi, oyuncu Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle ikinci kez yargılandığı davada ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onadı.

Oyuncu Ahmet Kural, 2018 yılında şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf Mahkemesi’nden yerel mahkemenin kararına onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa yönelik ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu, eylemin doğru olarak nitelendirildiğini gerekçe göstererek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Oy birliğiyle verilen kararla, yerel mahkemenin Kural hakkında verdiği ceza kesinleşmiş oldu.

Ne Olmuştu?

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, 22 Nisan 2019 tarihinde ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını kabul ederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Daire kararında, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirme yapılmasını ve ‘hakaret’ ile ‘tehdit’ suçları yönünden de mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu belirterek dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermişti. Oyuncu Ahmet Kural, yeniden yargılandığı davada ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından önceki kararda olduğu gibi 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya yeniden istinafa taşınmıştı.