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İstinat duvarı altında kalan işçi hayatını kaybetti

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İstanbul Tuzla’da bir inşaatta çöken istinat duvarının altında kalan işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstinat duvarı altında kalan işçi hayatını kaybetti
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İstanbul Tuzla’da bir inşaatta çöken istinat duvarının altında kalan işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Tuzla Orhanlı’da Organize Sanayi Serbest Bölgesi’nde bulunan bir inşaatta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İnşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü. 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, istinat duvarının altında kaldı. Bayın, yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Bayın’ın tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

(CGK

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