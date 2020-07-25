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İşyerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İSTANBUL’DA İKİ AYRI İŞYERİNDEN HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. HIRSIZLIK YAPAN ŞAHISLAR YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

İşyerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İstanbul’da iki ayrı işyerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık yapan şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Battalgazi ve Adil Mahallelerinde geçtiğimiz gün ve dün gece 3 şüpheli kadın iş yerinin bahçesinde bulunan malzemeleri el arabalarına koyarak çaldılar. El arabalarına koydukları malzemelerle kayıplara karışan şahıslar ihbar üzerine polis tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında iş yerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen Döndü M, Tülay T. ve Seda S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüpheli kadının iş yeri bahçesine giriyorlar. Bahçeye giren şüpheli şahıslar iş yerine ait malzemeleri alarak el arabalarına koyuyorlar. Görüntülerde şahsıların olay yerinde uzaklaştığı görülüyor.

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