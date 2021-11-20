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İşyerlerine dadanan hırsız Mudanya’da yakalandı

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Son günlerde Bursa ve Mudanya’da çeşitli hırsızlık olaylarına karışan zanlı, son işinde suçüstü yakalandı.

İşyerlerine dadanan hırsız Mudanya’da yakalandı
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Son günlerde Bursa ve Mudanya’da çeşitli hırsızlık olaylarına karışan zanlı, son işinde suçüstü yakalandı.

Bursa ve Mudanya’da işyerinden ve kurumdan hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olaylarının şüphelisi Nurettin Ş. (35), Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekibi tarafından takibe alındı. Zanlı, Mudanya’da işyerinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken kıskıvrak yakalandı. Zanlının birçok sabıkası olduğu ve cezaevinden kontrollü olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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