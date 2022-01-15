İtfaiye yangına müdahale edemedi, ünlü dizinin çekildiği bina kül oldu

Fatih’te dün "Çukur" dizinin çekildiği bina çıkan yangında kül oldu. Yangına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde itfaiyenin yangına müdahale etmekte yetersiz kaldığı görüldü.

Fatih Ayvansaray’da ünlü "Çukur" dizisinin çekiminde kahvehane olarak kullanılan binada yangın çıktı. İki katlı bina alev alev yanarak küle döndü. Yangın sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Yangına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde de itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmekteki yetersizliği gözler önüne serildi. İtfaiye yaşanan arıza nedeniyle alevlere tazyikli su sıkamadığı, ve itfaiye hortumunu yere düşürdüğü görüldü. Videoyu kaydeden vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yaşanan gecikme nedeniyle tepki gösterdi. Yangın takviye itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.