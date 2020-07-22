İTÜ’lü gencin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

İTÜ mezunu Halit Ayar’ı İstiklal Caddesi’nde bıçaklayarak öldüren sanıkların yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcılık mütalaasında, sanık Erhan Kurdal’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıla, sanık Emra Yaşar’ın ise müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019’da iki arkadaşıyla birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde tramvay durağında otururken bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Ayar’ı öldüren sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın, ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ ile ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıldan 47 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı

Savcılık mütalaasında, maktul ile katılanların birlikte gezmek ve eğlenmek için Beyoğlu’na gittiklerini, saat 04.10 sıralarında Şişhane Metro durağına geldiklerini, sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal ile burada karşılaştıklarını, sanık Erhan Kurdal’ın katılan Tolga Ozan’dan bira istediği ve bununla da yetinmeyerek ‘iki teklik atın da biz de bira alalım’ dediği, katılan Tolga Ozan’ın ise para olmadığını söylemesi üzerine ilk haksız hareketi başlatan sanık Erhan Kurdal’ın katılan Tolga’ya elindeki şişeyle vurduğu ve kavganın böyle başladığını belirtti.

Sanık Emra Yaşar’ın maktulü sırtından bıçakladığı anlatıldı

Sanık Emra Yaşar’ın da kavgaya dahil olduğunu belirten savcılık, maktul ve katılanların kendilerine saldıran sanıklardan korunmak için sanıkları darp ettiği, beyanlara göre sanık Erhan Kurdal’ın elindeki şişeyi kırarak, sanık Emra Yaşar’ın ise sonradan cebindeki bıçağı çıkararak saldırdığını, olaylar sırasında bıçağı maktul Halit Ayar’a sallayıp sol göğüs tarafından yaraladığını, katılanların bu sırada önce olay yerinden uzaklaştığını, ancak maktul Halit Ayar’ın kaçmak isterken düşmesi üzerine sanıklardan Emra Yaşar’ın Halit Ayar’ı sırtından bıçaklamaya devam ettiğini kaydetti.

Halit Ayar’ın arkadaşlarının engel olmak istediği belirtildi

Maktul Halit Ayar’ın yerden kalkmak istediği esnada sanık Erhan Kurdal’ın tekmelerle karnına vurduğunu ifade eden savcılık, durumu gören katılanların olay yerine dönerek sanıklara engel olmak istediğinde sanık Emra Yaşar’ın katılan Mustafa Sinan Nalçacı’ya bıçak sallayıp, onu da birkaç yerinden bıçakladığını, ayrıca sanık Erhan Kurdal’ın katılan Tolga Ozan’a ‘para ver lan’ diye bağırdığını ve sanıkların olay yerinden uzaklaşarak birbirlerinden farklı yerlere gittiklerini belirtti.

Sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı anlatıldı

Savcılık, her iki sanığın da olayın başlangıcında geride durduklarını beyan ettiğini, sanık Emra Yaşar’ın olayı genel olarak hatırlamasına karşın maktulün yere düştüğü ve onu bıçakladığı anı anımsayamadığını beyan etmesinin özellikle kamera görüntüleri karşısında suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar olduğunu kaydetti.

Savcılık mütalaasında, sanık Erhan Kurdal’ın katılanlar Tolga Ozan ve Mustafa Sinan Nalçacı’ya yönelik ‘nitelikli olarak insan öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini ancak tüm deliller değerlendirildiğinde sanık Kurdal’ın doğrudan öldürmeye elverişli bir hareketinin olduğuna dair delil olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Savcılık, sanık Erhan Kurdal’ın katılan Mustafa Sinan Nalçacı ile maktul Halit Ayar’a karşı ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan cezalandırılması talep edilse de sanığın para isteme kastını katılan Tolga Ozan’a yönelttiği ve maktul ile diğer katılandan para istediğine dair yeterli delil bulunmadığı için beraatine karar verilmesini istedi.

“Yağma” suçundan 11 yıla kadar hapis istemi

Sanık Erhan Kurdal’ın katılan Tolga Ozan’a silahtan sayılan şişe ile vurduğunu belirten savcılık, beyana göre katılan Tolga Ozan’dan para istediğini, kamera görüntüleri ve beyanlar birlikte değerlendirildiğinde eyleminin sabit görüldüğünü, bu nedenle ‘nitelikli yağma’ suçundan 7,5 yıldan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık, sanık Emra Yaşar’ın katılanlar ile maktule karşı ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini ancak sanığın olayda yağma kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil olmadığını belirterek ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçundan beraatini istedi.

Sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’ın maktul Halit Ayar’ı fiili hakimiyet içinde öldürdüklerini belirten savcılık, sanık Emra Yaşar’ın maktule yönelttiği öldürücü bıçak darbelerinin ardından sanık Erhan Kurdal’ın yaralı olduğunu bilmesine karşın maktule tekme attığını, bu sırada maktulün henüz ölmemiş olduğunu, her iki sanığın da ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğini kaydetti.

Savcılık, sanık Erhan Kurdal’ın yağma kastıyla hareket etmesi ve sonradan gelerek maktulü tekmelemesi dikkate alındığında öldürme eylemini yağma suçunu işleyememesinin kızgınlığıyla yaptığını ancak sanık Emra Yaşar’ın yağma kastıyla hareket etmediği için nitelikli halin uygulanamayacağını belirtti.

Sanık Erhan Kurdal’ın maktul Halit Ayar’ karşı ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını isteyen savcılık, sanık Emra Yaşar’ın ise maktul Halit Ayar’a karşı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık, sanık Emra Yaşar’ın katılan Mustafa Sinan Nalçacı’yı elindeki bıçak ile yaraladığı ancak katılanın kaçması nedeniyle eylemini tamamlayamadığını belirterek, ‘kasten öldürme’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık, sanık Emra Yaşar’ın katılan Tolga Ozan’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlediğine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Sanıklar, duruşma savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından savunma yapmak için süre talep etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.