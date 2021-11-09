İzinsiz hayvan bulunduran adama ceza yağdı

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında izinsiz yabani hayvan bulunduran 1 kişiye 11 bin 730 lira ceza kesildi.

İzinsiz hayvan bulunduran adama ceza yağdı
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Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında izinsiz yabani hayvan bulunduran 1 kişiye 11 bin 730 lira ceza kesildi.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimler neticesinde 2 kuğu, 2 Laysan ördeği, 2 Mısır kazı, 1 minyatür kumru besleyen şahsa izinsiz hayvan bulundurmadan bin 730 lira idari yaptırım, 9 bin 400 lira da tazminat cezası kesildi. Evde bulunan canlılar ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

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