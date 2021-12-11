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İzmir’den Edremit’te gelen kadın, polisin takibi sonucu kuyumcuları dolandıramadı

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Balıkesir’in Edremit ilçesine İzmir’den kuyumcuları dolandırmak için geldiği ileri sürülen kadın polise suçüstü yakalandı.

İzmir’den Edremit’te gelen kadın, polisin takibi sonucu kuyumcuları dolandıramadı
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Balıkesir’in Edremit ilçesine İzmir’den kuyumcuları dolandırmak için geldiği ileri sürülen kadın polise suçüstü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kuyumcular Çarşısına İzmir ilinden gelerek kuyumculardan sahte altın bozdurarak dolandırıcılık istihbaratı üzerine Edremit polisi alarma geçti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğlen saatlerinde sarraflar çarşısında bulunan bir kuyumcuda sahte altın bileklik bozdurduktan sonra başka bir kuyumcuda da yine sahte altın bileklik bozdurmak isteyen Tuğçe K. (25) isimli kadını suçüstü yaparak yakaladı. Şüpheli kişinin yapılan üst aramasında; altın görünümlü sahte küpe, sahte bir adet gümüş yüzük, iki bin 650 lira para, 2 adet sahte altın bileklik ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli kadın adliyeye sevk edildi.

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