İznik’te çalılıkların arasında sızan alkollü şahıs görenleri korkuttu

Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde çalılıkların içinde hareketsiz yatan kişi görenleri korkuttu. Gencin sarhoş olduğu ve çalılıkların içinde sızdığı ortaya çıktı.

İznik’te çalılıkların arasında sızan alkollü şahıs görenleri korkuttu
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Bursa’nın İznik ilçesinde Ayasofya Bahçesinde çalılıkların içinde hareketsiz yatan kişi görenleri korkuttu. Gencin sarhoş olduğu ve çalılıkların içinde sızdığı ortaya çıktı.

Olay, İznik’in Ayasofya bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılıkların içinde hareketsiz şekilde bir kişiyi yatarak gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre hareketsiz yatan adan adamın sarhoş olduğu anlaşıldı. Türkmenistan uyruklu ve adının Yusuf olduğu öğrenilen genç adam polis ve sağlık ekiplerini görünce şaşırdı. Ekipler vatandaşı alarak ikametgahına bıraktı.

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