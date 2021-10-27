İznik’te göl kenarında el bombası bulundu

BURSA (İHA) – Bursa’nın İznik ilçesinde göl kenarında şişe toplayan bir genç el bombası buldu. El bombası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

İznik’te göl kenarında el bombası bulundu
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BURSA (İHA) – Bursa’nın İznik ilçesinde göl kenarında şişe toplayan bir genç el bombası buldu. El bombası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İznik Göllüce Köyü yolu Atiye altı mevkiinde yaşandı. Göl kenarında şişe toplayan bir genç. çalılıkların içinde el bombası buldu. Genç adam durumu İznik İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. El bombası olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekibi tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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