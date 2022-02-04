banner4556

Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu: 144 şişe ele geçirildi

banner4664

Kocaeli ve Sakarya’da sahte alkol satacağı belirlenen şüphelinin aracında jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, 60 bin lira değerinde 144 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinden sahte alkol operasyonu: 144 şişe ele geçirildi
banner4583

Kocaeli ve Sakarya’da sahte alkol satacağı belirlenen şüphelinin aracında jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, 60 bin lira değerinde 144 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şüphelinin araç ile Kocaeli ve Sakarya’ya kaçak sahte alkol getirerek, piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, H.A.’nın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada 144 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

banner4336

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin...
Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616