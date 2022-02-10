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Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

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Bursa-Ankara yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 500 bin lira olan makaron ve 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
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Bursa-Ankara yolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 500 bin lira olan makaron ve 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığının sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sırasında İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Bursa Ankara karayolu Alibey Mahallesinde yol kontrol noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu. T.B. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada piyasa değeri 500 bin lira olan 950 bin adet makaron ve 2 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla malzemelere el konulurken, şüpheliler T.B. ve E.A. ifadelerinin alınmasının ardından cezai işlem uygulanarak serbest bırakıldı.

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