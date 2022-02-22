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Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon

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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, son zamanlarda şantiye alanlarında hırsızlık yapan 2 kuzeni dron ile gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.

Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon
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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, son zamanlarda şantiye alanlarında hırsızlık yapan 2 kuzeni dron ile gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.

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Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre son zamanlarda Kandıra ilçesinde bulunan şantiyelerden hidrolik pompası, akü, kaynak makinesi gibi yaklaşık 500 bin TL değerinde mal çalan E.A. (17) ve İ.A. (23), Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri(JASAT) tarafından aranıyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda JASAT ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine dron destekli operasyon düzenlendi. E.A. ve İ.A. gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı’na götürüldükten sonra işlemleri yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi. İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kuzeni E.A. ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde kalmasına karar verildi.

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