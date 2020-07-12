Jandarma Şile’de helikopter destekli denetimlerini sürdürdü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yaz aylarında vatandaşların denize girmesi ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopter desteğiyle beraber yoğun denetimlerini sürdürdü.
Yapılan denetimler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde belirtilen esaslar çerçevesinde toplu sahil bantları ile plajlarda vatandaşların çeken akıntısına karşı farkındalıklarının artırılacağı çalışmalar yapıldı. Havadan görüntülerde Şile ve Ağva’da sahil bantlarının oldukça yoğun oldukları görüldü. Helikopterin içinden kamerayla da izlenen sahilde herhangi bir olumsuzluğa karşı ekipler duruma hızlı bir şekilde müdahale ediyor.