Polis ve janda tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C’ye yönelik gen çaplı büyük bir operasyon başlatıldı. Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Jandarma ve polisten İstanbul merkezli 16 ilde büyük çaplı DHKP-C operasyonu: 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Polis ve janda tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C’ye yönelik gen çaplı büyük bir operasyon başlatıldı. Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.