Jandarma ve polisten İstanbul merkezli 16 ilde büyük çaplı DHKP-C operasyonu: 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Polis ve janda tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C’ye yönelik gen çaplı büyük bir operasyon başlatıldı. Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.