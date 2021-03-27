Jandarma’dan 50 milyon dozluk uyuşturucu operasyonu kamerada

Jandarma ekipleri, Küçükçekmece’de Bonzai üretiminde kullanılan sentetik Cannabinoid türevi maddenin yurtdışından yasadışı yollarla getiren şahıslara operasyon düzenledi. Dedektör köpeği VADİ’nin de katıldığı operasyonda, yorgan ve yastık dolu dolabın içerisine saklanmış içi uyuşturucu dolu valiz ve koli içerisinde, işlendiğinde 50 Milyon doz toplam 49 Kg. sentetik Cannabinoid türevi uyuşturucu madde ile ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik soruşturma dosyaları kapsamında, aranan şahısların temin ettiği uyuşturucu maddeyi yasadışı yollarla ülkemize getirttiği bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine uyuşturucu tacirlerini ve bağlantılarını ortaya çıkarmak için Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde T.B. ve Y.K. isimli şahıslara ulaşıldı. T.B. ve Y.K. nın yakalanmamak için 5 farklı adreste ev kiraladıklarını ve sürekli adres değiştirdikleri tespit edildi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan Jandarma ekiplerince, uyuşturucu maddenin Küçükçekmece’de kullanılan bir adreste adeta depolanmış olduğu belirlendi.

50 Milyon doz Bonzai üreteceklerdi

Uyuşturucu tacirlerini yakın takibe alan Jandarma ekipleri, Küçükçekmece’de belirlenen adrese adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince Dedektör köpeği VADİ’nin de katılımıyla söz konusu adreste yapılan aramalarda; VADİ’nin tepki verdiği dolaba gizlenmiş valiz ve koli içerisinde, işlendiğinde 50 Milyon doz Bonzai üretilebilecek toplam 49 Kg. Bonzai hammaddesi olan sentetik Cannabinoid türevi uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler T.B. ve Y.K. haklarında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.B. ve Y.K. isimli şüpheliler yapılan sorgularının ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek” suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.B. ve Y.K. isimli uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 09:34