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Jandarma’dan filmleri aratmayan kaçak etil alkol operasyonu

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ; ÇEŞİTLİ YOLLARLA TEMİN EDİP STOKLADIKLARI ETİL ALKOLLERİ, HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK ŞEKİLDE MERDİVEN ALTI SAHTE İÇKİ VE DEZENFEKTAN ÜRETİMİ YAPAN FİRMALARA DAĞITIM YAPAN ŞAHISLARIN ATAŞEHİR’DEKİ DEPOSUNA OPERASYON DÜZENLEDİ. JANDARMA EKİPLERİ 1 DEPO İLE MAL YÜKLENEN 3 ARAÇTA YAPTIKLARI ARAMALARDA 18 TON KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİRKEN, B.B., T.K. VE Y.Y. İSİMLİ 3 ŞÜPHELİ ŞAHSI GÖZALTINA ALDI.

Jandarma’dan filmleri aratmayan kaçak etil alkol operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; çeşitli yollarla temin edip stokladıkları etil alkolleri, halkın sağlığını tehdit edecek şekilde merdiven altı sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara dağıtım yapan şahısların Ataşehir’deki deposuna operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri 1 depo ile mal yüklenen 3 araçta yaptıkları aramalarda 18 ton kaçak etil alkol ele geçirirken, B.B., T.K. ve Y.Y. isimli 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde çeşitli yollarla İstanbul’a getirilip stoklanan kaçak etil alkollerin, sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı bilgisini aldı.Jandarma ekipleri; sahte etil alkollerden insan sağlığını tehdit edecek merdiven altı tabir edilen şekilde sahte içki ve dezenfektan üretilmesinin önüne geçmek maksadıyla, etil alkollerin stoklandığı Ataşehir’deki depoyu gözetim altına aldı.

Tam sevkiyat esnasında baskın

Şüphelileri suçüstü yakalamak için bekleyen jandarma ekipleri, depo etrafına park edilen araçlara yükleme yapıldığı esnada depoya ve yükleme yapılan araçlara baskın düzenledi. Jandarma ekipleri burada yaptıkları yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık bir milyon 900 bin TL olan 18 Ton kaçak etil alkol ele geçirirken, B.B., T.K. ve Y.Y. isimli 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Ele geçirilen kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere il sağlık müdürlüğüne teslim edilirken, kaçak etil alkol dağıtımı yapılan iş yeri mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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