Jandarmadan kadın sürücülere Kadınlar Günü sürprizi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri’nde yapılan uygulamada kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye ederek KADES uygulamasını tanıttı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Fenertepe Gişelerine kurulan uygulama noktasında kadın sürücülere sürpriz yaptı. Ekipler, Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücü veya yolculara karanfil ile hijyen seti hediye etti. Kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan jandarma personelleri, KADES uygulaması ile ilgili bilgi de verdi.

"Jandarmanın bu uygulaması efsane olmuş, çok mutlu oldum"

Uygulamaya katılan Av. Aycan Bölükbaşıoğlu, “Jandarmanın bu uygulamasını efsane buldum. Gerçekten dikkat çekici bir uygulama. Bir toplantıya gidiyordum çok mutlu oldum şuanda. Bu anları sosyal medya hesabımdan paylaşmak isterdim aslında. En azından buradaki kadınlara KADES hakkında bilgi verilmesi gerçekten çok iyi. Ben bir hukukçu olarak tabi ki biliyorum bu uygulamayı ve müvekkillerime de sunuyorum aynı zamanda ücretsiz danışmanlık yapıyoruz. Teşekkür ederim kendilerine” dedi.