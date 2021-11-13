Jandarmadan sahte döviz basan kalpazanlara suçüstü operasyon kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahtecilikle mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda, sahte döviz basarak piyasaya sürme hazırlığında bulunan kalpazanı suçüstü yakaladı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, maddi değeri yaklaşık 7 milyon Türk Lirası olan 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ve para basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan kalpazan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışında yaşayan bazı şahısların Türkiye’de sahte döviz imal etmek üzere bir şahıs ile irtibat kurduğu bilgisini aldı. Sahtecilik suçundan aynı zamanda sabıkası da olan şahsı takibe aldı. Yapılan takip neticesinde; söz konusu şahsın Zeytinburnu İlçesinde bir iş yerini kiralayarak, burayı matbaaya çevirdiği ve sahte para basma amacıyla kullanılan özel kağıt diye tabir edilen kağıt ile boya temin ettiği tespit edildi.

İşyerini ‘darphaneye’ çevirmiş

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri matbaaya operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda şahsın iş yerini; yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ile adeta küçük bir darphaneye çevirdiği tespit edildi. Sahte paranın daha seri basılması amacıyla, ofset matbaa makinelerinde kullanılmak üzere, çinko kalıp yaptırdığı görüldü.

Sahte para basarken yakalandı

Jandarma ekiplerinin şok baskınıyla neye uğradığını şaşıran Y.Y.G. isimli şahıs operasyon anında sahte para basarken suçüstü yakalandı. Zeytinburnu ilçesinde bulunan adreste yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, maddi değeri yaklaşık 7 milyon Türk Lirası olan 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ile sahte para üretiminde kullanılan yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Yakalanan Y.Y.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.