Jandarmadan sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer’de sahte içki deposuna baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 750 litre sahte rakı ve 750 litre sahte votka ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince; Sarıyer’de K.G. isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sakladığı depo adresi belirlendi.

Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Sarıyer’deki belirlenen adrese baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda ancak yetkili kurumlarda bulunan Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımı ile sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 cl lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 1,5 ton sahte rakı ve sahte votka ele geçirildi. İş yeri sahibi K.G., hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Jandarma uyarıyor

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini ifade etti.