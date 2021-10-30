Jandarma’dan sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik Küçükçekmece’de belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Baskında 2 kişi yakalanırken, binlerce litre sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla, piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik Küçükçekmece’de belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Baskında, 3 bin litre metil alkol, 12 bin litre etil alkol, 10 bin adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs, adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sahte alkol imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, R.Ü. ve E.H. isimli şüphelilerin temin ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri takibe alan Jandarma ekipleri, söz konusu sahte alkolün Küçükçekmece’de bulunan bir depoda üretildiğini tespit etti. Söz konusu depoya düzenlenen baskında yakalanan şüpheli R.Ü. ve E.H. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.