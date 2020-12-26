Jandarmadan sahte içki satışı yapan işletmelere operasyon

Son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa ve Maltepe’deki iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2,5 ton etil alkol ile etil alkolü sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 560 adet viski esansı, 255 adet votka esansı, 390 adet rakı esansı, 110 adet gliserin olmak üzere toplam bin 285 adet sahte içki kiti ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Ş.K. ve E.P. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Bayrampaşa ve Maltepe ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden ve depolardan piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı adresler belirlendi.

İnsan sağlığını hiçe saydılar

Jandarma ekipleri, yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirmek isteyen şüphelilerin, insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Bayrampaşa ve Maltepe’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Jandarma işletmeleri ve aracı didik didik aradı

İşletmelerin satış gerçekleştirdikleri kısımlarında ve depolarında yapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır vaziyette, 2,5 ton etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 110 adet viski esansı, 100 adet votka esansı, 80 adet rakı esansı, 25 adet gliserin olmak üzere toplam 315 adet sahte içki kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.K. ve E.P. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

Jandarma uyarıyor

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.