Jandarma’dan sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte kimlik, sağlık raporu ve trafik kaza tespit tutanağı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İki adrese yapılan baskınlarda farklı isimler adına düzenlenmiş 12 adet sahte kimlik, 8 adet sürücü belgesi, 25 adet kredi kartı ele geçirdi. Operasyonda iki şahıs gözaltına alınırken, dolandırıcılık yöntemiyle elde edildiği belirlenen 500 bin TL’ye de el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; bir takım şahısların gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini temin ederek, başka şahıslar adına sahte resmi belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri bilgisini aldı. Çalışma başlatan Jandarma ekipler A.A. ve M.T. isimli şüphelilerin Bakırköy ve Fatih’te kiraladıkları adreslerde, yüklü miktarda para karşılığında sahte belge düzenleyerek piyasaya sürdüklerini tespit etti.

Fatih’te İrtibat Kurup Bakırköy’de Üretim Yapıyorlardı!

A.A. ve M.T. yi uzun süre takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin Fatih’teki adreslerinde sahte kimlik ve belge isteyen şahıslar ile irtibat kurduklarını, Bakırköy’deki adreste ise ürettikleri sahte belgeleri sakladıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için operasyon başlattı.

Adresten Sahte Evrak Fışkırdı

Jandarma ekiplerince Bakırköy ve Fatih’teki adreslerde yapılan aramalarda; evlerin odalarında bulunan dolaplarda ve çantalarda farklı isimler adına düzenlenmiş 12 adet sahte kimlik kartı, 8 adet sürücü belgesi, 25 adet kredi kartı, dolandırıcılık yöntemi ile elde ettiği değerlendirilen 100 bin TL ve 2 fotokopi makinesi ele geçirildi. Ayrıca ekipler; şüphelilere ait 8 farklı bankadaki toplam 10 hesapta bulunan 400.000 TL mevduata suçtan elde edilen gelir kapsamında el koydu. Jandarma ekiplerince A.A. ve M.T. isimli şüpheliler sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Fotokopi Makinesi ile Suç Çoğalttılar

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarında; çeşitli yollarla temin ettikleri gerçek kişilere ait kimlik bilgilerini kullanarak yüklü miktarda para karşılığında kendileri ile irtibat kuran şahıslar adına sahte trafik kazası tespit tutanağı, sahte kimlik kartı, sahte ehliyet ve sahte sağlık raporu gibi belgeler düzenlediklerini itiraf etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.A. ve M.T. isimli şüpheliler sorgularını müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 11:32