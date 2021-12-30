Jandarmadan sahte parfüm operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dünyaca ünlü markaların taklidi 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir takibe aldığı sahte parfüm şebekesine ait 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreterek sanal mağazalarda satma hazırlığında bulunan 4 kişi yakalandı. Operasyonlarda 70 bin şişe sahte parfüm, 1 parfüm doldurma makinesi, 4 kapak basma makinesi, 1 jelatin kaplama makinesi ile çeşitli markalara ait çok sayıda boş cam şişe ve parfüm kutusu ele geçirildi. Yılbaşı öncesinde artan hediyelik eşya pazarına sahte parfüm sürmek isterken suçüstü yakalanan 4 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin markalara ait parfümlerin birebir sahtesini ürettikleri, sahte bandrol ve stok numarası vererek internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden satış yapacakları belirlendi. Şahısların ürünlerin birebir aynısını yapabilmek için parfüm şişelerini yurt dışından getirttikleri belirlendi. Operasyonda yakalanan A.G. M.B. H.B. ve K.B. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.