Jandarma’dan tam kapsamlı uygulama

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, faaliyet sahası içerisinde yaptığı uygulamalarla suça ve suçluya geçit vermemekte kararlılığını sürdürüyor.

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, Gümüyaka mahallesinde kapsamlı bir uygulamaya daha imza attı. Drone destekli yapılan uygulamada sürücülere kemer ve kimlik kontrolünün yanı sıra şüpheli görülen sürücülere de uyuşturucu test cihazı ile uyuşturucu/uyarıcı madde denetimi yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlem yapılırken, ilçe genelindeki uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 18:14