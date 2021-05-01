Jandarmadan toplu taşıma araçlarına kısıtlama denetimi

Jandarma ekipleri, kısıtlama ile ilgili toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Uygulama da izin belgesi bulunamayan vatandaşlara para cezası kesildi. Ekipler, vatandaşlara tek tek yeni genelge ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bir kişi de izin belgesi olmadığını ancak işe çağrıldığı için mecburen gitmek zorunda kaldığını söyledi.
İşe çağırdılar gitmek zorunda kaldımBir toplu taşıma aracında bulunan genç izin belgesi olmadığını ancak işe çağrıldığı için mecburen gitmek zorunda kaldığını söyledi. Ekipler izin belgesi olmayan dışarıya çıkan gece idari para cezası uyguladı.