Jandarma’dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Avcılar’da jandarma ekipleri yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik, belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Baskında toplam 7 bin 150 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki üretirken suç üştü yakalanan S.H. ve N.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik, belirlenen bir depoya baskın düzenledi. Baskında; 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, 1 bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 adet etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 adet karıştırıcı, 1 adet alkol metre ile alkol üretiminde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekiplerince sahte içki üretirken suç üştü yakalanan S.H. ve N.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ardından adli makamlara sevk edildi.

Ünlü markaları bire bir taklit etmişler

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların bahse konu depoda damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtım yapmak için şişeledikleri belirlendi.