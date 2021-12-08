Jipin bisikletli öğrenciyi altında sürüklediği ânlar kamera

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kadın sürücünün kullandığı jip, çarptığı bisikletli öğrenciyi altına alarak 15 metre sürükledi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada liseli genç ağır yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Nesrin Türken (41) idaresindeki 11 BA 061 plakalı jip, Müşerref-Muzaffer Samda Ortaokulundan çıkarak evine giden lise öğrencisi Harun Karadeniz’in (15) kullandığı bisiklete çarpıştı. Bisikletli genci altına alan araç, 15 metre sürükledi. Aracın tekerinin üzerinden geçtiği öğrenci ağır yaralandı. Araçtan inen kadın sürücü yaralı öğrencinin yardımına koşarken, vatandaşlar yaralı için seferber oldu.

Aracın arka kısmından çıkarılan öğrenciye ilk müdahaleyi ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 ekipleri yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıya görüntülerde, dönüş yapan aracın aynı istikamette giden bisikletli gence çarparak altına alıp sürüklediği anlar ve sürücünün yardıma koştuğu görülüyor. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.